2019-06-05T14:10:53+03:00
Общество

В Воронеже будут переучивать работников предпенсионного возраста

Переквалификация нужна 20,5 тыс человек
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: предоставлено пресс-службой мэрии Воронежа.Фото: предоставлено пресс-службой мэрии Воронежа.
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Воронежские власти обсудили организацию профессионального обучения и дополнительного профобразования на заседании Совета директоров промышленных предприятий в среду, 5 июня. Об этом сообщили в пресс-службе горадминитстрации.

По данным центра занятости, на предприятиях города трудятся 20,5 тыс. немолодых воронежцев, которые нуждаются в соответствующей переквалификации. И уже в этом году обучение пройдут 1 тыс. человек. В рамках реализации национального проекта «Демография» на переобучение граждан предпенсионного возраста выделено 29,2 млн. рублей из федерального и областного бюджетов.

Директор Центра занятости населения Воронежа Анатолий Куприянов рассказал, что средний срок обучения - до трех месяцев. Курс составит не более 300 часов, а его стоимость не превысит 68,5 тысяч рублей на одного человека. Профессиональное обучение проведут по более 100 профессиям. Гражданин предпенсионного возраста сможет принять участие в реализации нацпроекта только один раз. Проект рассчитан до 2024 года.

Также участники мероприятия поделились мнениями и своими предложениями по развитию взаимодействия, обсудили дальнейшие пути развития промышленного потенциала Воронежа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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