В Воронежской области прокуратура потребовала привести в порядок пляжи у реки «Дон»

СЕГОДНЯ 13:46 2019-06-05T13:46:21+03:00

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Прокуратура Верхнемамонского района потребовала привести в порядок пляжи на берегу реки Дон. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в среду, 5 июня.

Речь идет о трех пляжах района: «Вязоватском», «Новом центре» и «Старом центре». Во время прокурорской проверки не были предоставлены заключения о соответствии водных объектов санитарным правилам и условиям безопасности для здоровья.

Также на «Новом центре» и «Вязоватском» в местах купания нет границ заплыва. На пляжах отсутствуют профилактические стенды с материалами по предупреждению несчастных случаев с людьми на воде, правилами поведения и купания на пляже, данными о температуре воздуха и воды, схемой акватории пляжа с указанием глубин и опасных мест. Кроме того, на пляжах нет стоек со спасательными кругами.

Помимо этого, сельским поселением не определены места для отдыха и купания детей, которые, кроме соответствия общим требованиям к пляжам, должны иметь отдельные ограждения, спасательные круги и «концы Александрова», навешиваемые на стойках, установленных по берегу на расстоянии 3 метров от уреза воды через каждые 25 метров.

Прокурор района внес представление главе администрации сельского поселения об устранении нарушений закона и привлечении виновных лиц к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU