Мошенник предложил девушке из Воронежа невероятно выгодный кредит

СЕГОДНЯ 13:24 2019-06-05T13:24:14+03:00

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За вчерашний день в регионе зафиксированы рекордные 11 случаев мошенничества. Об этом сообщают в ГУ МВД по Воронежской области. Одни обманывали жителей региона при личных встречах, другие - во время телефонных звонков, третьи - в интернет-переписках. Очень многие из использованных схем - довольно старые, но работать они, увы, продолжают.

29-летняя жительница Северного микрорайона потеряла деньги после общения с лже-сотрудником банка. Тот сообщил, что ей одобрен кредит на очень привлекательных условиях. Для оформления документов и страхового взноса якобы необходимо было внести деньги по указанным реквизитам. Девушка согласилась и перевела в неизвестном направлении 40 тысяч рублей.

- По фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела. Сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств происшествий, - говорят в ГУ МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU