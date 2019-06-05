Instagram губернатора Воронежской области оказался фейком

СЕГОДНЯ 10:41 2019-06-05T11:16:15+03:00

В этой соцсети пока все-таки нельзя следить за работой Александра Гусева

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"Всем привет! Меня зовут Александр Гусев, и я являюсь губернатором Воронежской области! Подписывайтесь на аккаунт, чтобы следить за моей работой!" - такова подпись к первой публикации в недавно созданном аккаунте с портретом главы региона на аватаре. Второй пост посвящен приезду зампреда Правительства РФ Виталия Мутко, третий - открытию Платоновского фестиваля искусств.

По последней информации, аккаунт все-таки оказался фейковым. Губернатор страничку в Instagram пока не заводил. В скором времени опубликуем мнение источника в областном правительстве на эту тему.

ИСТОЧНИК KP.RU