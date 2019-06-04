Воронежским спасателям пришлось вскрывать квартиру из-за спящего ребенка

СЕГОДНЯ 19:11 2019-06-04T19:11:31+03:00

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3 июня жительница одной из квартир в многоэтажке на улице Гродненская вернулась домой и позвонила в дверь. Открыть ей должна была ее 10-летняя дочь: ей нужно было открыть замок изнутри. Но ни на первый звонок, ни на последующие ребенок не реагировал. Даже продолжительные стуки ни к чему не привели – за дверью стояла тишина. Что в такой ситуации должна думать мать? Конечно же, женщина не на шутку перепугалась и примерно в 21.25 вызвала спасателей.

Скажем сразу, что эта история к счастью, закончилась хорошо. На место ЧП экстренно выехали сотрудники ГО и ЧС. Спасателям пришлось вскрывать тяжелую металлическую дверь. Внутри квартиры взволнованные взрослые люди обнаружили крепко спящую девочку. Видимо, она так устала, что не слышала ни звонков, ни даже грохота от вскрытия двери.

Напомни, недавно городские спасатели выручали пожилого человека из другой сложной ситуации, в которую ее «загнала» внучка. В многоэтажке на улице 9 Января пенсионерка неосторожно вышла на балкон, оставив в квартире одну полуторагодовалую внучку. Ребенок ухитрился закрыть дверь, так что бабушка оказалась в ловушке.

ИСТОЧНИК KP.RU