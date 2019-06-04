Воронежцы смогут за полцены купить билеты на спектакли Театра драмы

СЕГОДНЯ 18:16 2019-06-04T18:16:06+03:00

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Самые терпеливые воронежцы смогут попасть на спектакли Театра драмы имени Кольцова со скидкой 50%. С 3 июня до 11 июля этого года действует программа скидок на билеты на все спектакли постоянного репертуара театра.

- Каждый зритель, обратившийся в кассу нашего театра не раньше, чем за 30 минут, и не позднее, чем за 10 минут до начала постановки, может приобрести билет на этот спектакль со скидкой 50%, - сообщили в Театре драмы.

Билет за половину цены можно получить только при обращении непосредственно в кассу театра. Более подробную информацию об условиях предоставления скидки можно найти на сайте театра в разделе «Официально».

ИСТОЧНИК KP.RU