2019-06-04T18:06:36+03:00
Общество

Облдума наградила в честь своего 25-летия «КП-Воронеж»

Награды регионального парламента также получили все наши коллеги
Татьяна МИСТЮКОВА
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..Фото: Кристина БРАЖНИКОВА
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Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов вручил местным СМИ благодарности от регионального парламента. В этом году заксобранию исполняется 25 лет. За это время, по его словам, депутаты приняли более трех тыс. законов, сформировали правовую базу, которая позволяет области динамично развиваться во всех отраслях экономики и социальной сфере:

- За каждым выпуском издания или передачи труд большого коллектива профессионалов – авторов, редакторов, операторов, фотографов, технических специалистов. Вы доносите до людей правдивую и объективную информацию о деятельности органов государственной власти, в том числе регионального парламента, о сути принимаемых законов, способствуете диалогу власти и общества, – сказал Владимир Нетесов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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