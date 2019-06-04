2019-06-04T17:03:44+03:00
Происшествия

Воронежца, убившего двоих кувалдой, посадили на 17 лет

А двоих его товарищей, укрывавших преступление, оштрафовали на 80 тыс рублей
Ярослав ИВАНОВ
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17 лет колонии получил 32-летний воронежец за убийство кувалдой. Шокирующий случай произошел весной 2018 года. В конце марта пропали двое сослуживцев, в начале апреля тела 18- и 31-летнего мужчин нашли в лесопосадке за Тепличным.

Подозреваемых в убийстве задержали довольно быстро. Выяснилось, что все произошло 23 марта 2018 года в гаражах в Советском районе. Трое выпивали, алкоголя не хватило, двое пошли за добавкой. По дороге познакомились с двумя прохожими, у которых с собой были спиртные напитки. Вместе вернулись в гараж и продолжили застолье. Но ночью гости поругались с одним из компаньонов, а потом подрались. Другой из троицы вступился за товарища, взял в гараже кувалду и ударил лежащих на земле гостей по голове. Потерпевшие умерли, а троица сначала уехала из гаражей, но потом вернулась и перевезла трупы в лес за Тепличным.

Следователи сообщили, что объем уголовного дела составил 12 томов, провели более 40 судебных экспертиз, допросили более 45 свидетелей.

В итоге суд отправил 32-летнего воронежца, убившего потерпевших кувалдой, на 17 лет в колонию строгого режима, а его 36- и 48-летнего товарищей оштрафовали на 80 тысяч рублей за укрывательство особо тяжкого преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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