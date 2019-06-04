2019-06-04T16:29:18+03:00
Общество

Непродуманный дорожный ремонт привел к заторам и аварийным ситуациям под Воронежем

Жителям Семилук приходится оставлять свои автомобили прямо на дороге
Олег ИВАНОВ
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Непродуманный дорожный ремонт в городе Семилуки привел к постоянным пробкам и аварийным ситуациям. Дело в том, что на улицу Крупской нет парковочных карманов, а из-за высоких бордюров автомобилистам приходится останавливаться на двухполосной проезжей части напротив детского сада и школы-интерната.

Ремонт прошел еще летом 2017 года: подрядная организация уложила асфальт, бордюры вдоль дорожного полотна, установила металлическое ограждение вблизи пешеходного перехода.

Вот только дорога имеет всего две полосы движения. Поэтому родители, которые привозят детей утром в детский сад и забирают их вечером, вынуждены останавливаться прямо на проезжей части с включенной аварийной сигнализацией.

- Еще на этапе ремонта жители Семилук не единожды обращались в городскую администрацию с просьбой предусмотреть в данном месте парковку для автомобилей. Места для нее напротив детского сада более чем достаточно. Людей поддержала местная газета, опубликовав несколько проблемных репортажей. Власти пообещали оперативно решить вопрос. Прошло более года, но, как говорится, воз и ныне там, – констатировал член регионального штаба ОНФ Александр Гончаров.- Создание парковки не требует больших затрат бюджетных средств. Достаточно было выровнять площадку и отсыпать ее щебнем, как это делается, например, во дворах многоквартирных домов.

Активисты Общероссийского народного фронта в Воронежской области направили обращения в администрации Семилукского района и города Семилуки с просьбой организовать в данном месте парковочный карман в 2019 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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