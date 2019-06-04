2019-06-04T16:28:49+03:00
Общество

В Воронеже лучшей «бабой Любой» стала баба Зина

В городе впервые прошел конкурс бабушек
Ярослав ИВАНОВ
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2 июня в Воронеже устроили состязание среди бабушек. За звание лучшей «бабы Любы» в парке патриотов боролись восемь пенсионерок, показав свои умения в кулинарном, интеллектуальном и модном конкурсах. Бабушки похвастались выпечкой по фирменным рецептам, угостив жюри пирожками с ягодами, рыбой, грибами, показали, что в смекалке дадут фору молодым, а внучкам могут привить чувство стиля.

Жюри отметило лучших участниц в номинациях «Люба хозяюшка», «Люба умница», «Люба очарование» и «Люба творческая». Корону главной бабушки Воронежа и звание лучшей «бабы Любы» получила 73-летняя Зинаида Шерстникова. Баба Зина ежедневно посещает бассейн, занимается скандинавской ходьбой и успевает помогать не только внукам, правнукам, но и инвалидам. Победительница получила в награду стиральную машину-автомат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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