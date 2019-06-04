Воронежцы могут бесплатно встретиться со звездой комедии «Любовь и голуби»
Александр Михайлов приедет с творческой встречей
.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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5 июня столицу Черноземья посетит известный актер, кинорежиссер и педагог Александр Михайлов. Звезда комедий «Любовь и голуби», «Мужики!», «Одиноким предоставляется общежитие» частый гость в нашем городе - с гастролями и творческими вечерами.
В этот раз Александр Яковлевич встретится с воронежскими поклонниками в театре юного зрителя.
Начало в 12.00, вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU