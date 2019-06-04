Под Воронежем перевернулась "Лада ларгус": две несовершеннолетние девочки попали в больницу

СЕГОДНЯ 10:18 2019-06-04T10:19:00+03:00

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За 3 июня сотрудники ГИБДД зарегистрировали в Воронежской области 109 ДТП, большинство из них произошло в столице Черноземья – 78. В четырех крупных авариях шесть человек получили травмы.

Около пяти часов вечера на 132-м километре автодороги М4 Дон «Бобров-Таловая-Новохоперск» перевернулась «Лада ларгус».

По предварительным данным полиции, 38-летний водитель следовал из Новохоперска в Елань-Колено, мужчина не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля. В аварии кроме водителя «Лады» пострадали годовалая и 14-летняя девочки – всех их отправили в больницу.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU