Под Воронежем перевернулась "Лада ларгус": две несовершеннолетние девочки попали в больницу
За 3 июня сотрудники ГИБДД зарегистрировали в Воронежской области 109 ДТП, большинство из них произошло в столице Черноземья – 78. В четырех крупных авариях шесть человек получили травмы.
Около пяти часов вечера на 132-м километре автодороги М4 Дон «Бобров-Таловая-Новохоперск» перевернулась «Лада ларгус».
По предварительным данным полиции, 38-летний водитель следовал из Новохоперска в Елань-Колено, мужчина не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля. В аварии кроме водителя «Лады» пострадали годовалая и 14-летняя девочки – всех их отправили в больницу.
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU