Из-за театрального марафона в центре Воронежа ограничат движение и парковку

СЕГОДНЯ 09:22 2019-06-04T09:27:48+03:00

Изменить размер текста: A A

С 5 июня в Воронеже стартует Всероссийский театральный марафон. И в связи с этим событием и передачей символа мероприятия на сутки в центре города ограничат движение.

С 23.00 4 июня до 23.00 5 июня запрещают парковку на участках улицы Театральной (от Карла Маркса до дома №20 на Театральной), Карла Маркса (от проспекта Революции до улицы Дзержинского) и Кардашова (от площади Ленина до улицы Карла Маркса).

5 июня с семи утра до одиннадцати вечера закроют проезд по участкам улиц Театральной (от 25 Октября до Карла Маркса), Карла Маркса (от проспекта Революции до улицы Дзержинского) и Кардашова (от площади Ленина до улицы Карла Маркса).

В мэрии сообщили, что на время закрытия движения маршрутки №№ 1кс, 37а, 41, 52, 90, 93 будут ходить с площади Ленина по проспекту Революции, далее по маршрутам. А троллейбус №8 поедет с улицы Степана Разина по Феоктистова до пересечения с улицами Мира и Фридриха Энгельса (круговое движение), после чего проследует в обратном направлении.

ИСТОЧНИК KP.RU