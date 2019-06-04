В Воронежском Камерном театре создали пронзительную "Кабалу святош"

СЕГОДНЯ 08:41 2019-06-04T08:41:29+03:00

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Сложно писать про хорошие спектакли. Потому как, когда восхищаешься, все слова кажутся штампами. Ну не напишешь же в самом деле: «Это был хороший спектакль» и все. Тем не менее, премьера Камерного театра «Кабала святош» на Платоновском фестивале - это отличный спектакль.

Михаил Бычков сделал по современнику Платонова Булгакову пронзительную трагедию. Михаил Афанасьевич в своей пьесе о противостоянии творца и тирании, выведенной в истории о величайшем драматурге Франции Мольере, намекал на собственную автобиографию. Бычков через жизнь и смерть конкретно взятого Мольера весьма наглядно показал травлю творцов.

Здесь тушильщик свечей снимает нагар с лампочек, король носит под праздничной мантией современный деловой костюм, средневековые парики соседствуют с нарочито современными красными ботинками главного героя, песнями Азнавура и Джо Дассена и мобильной подсвеченной светодиодами конструкцией-порталом сцены – все это смешение атрибутов разных исторических периодов показывает, что проблем эта остро стоит в любом времени.

Спектакль держит в напряжении. И в этом не последнюю роль играет мастерство и виртуозное партнерство актерского ансамбля. Просвещенный и справедливый, но тиран Людовик Андрея Мирошникова, лицемерный морализатор-интриган Маркиз де Шаррон Юрия Овчинникова, преданный Жан-Жак Бутон Андрея Новикова, наконец, раздираемый страстями, необузданностью нрава и внешней несправедливостью Мольер Камиля Тукаева. А вместе - очень хороший спектакль!

Браво!

ИСТОЧНИК KP.RU