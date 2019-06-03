2019-06-03T18:22:03+03:00
Общество

На дорожную разметку в Воронеже выделили 115,8 млн рублей

На части улиц уже завершены работы
Олег ИВАНОВ
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На части улиц разметку обновят вместе с дорожным покрытиемНа части улиц разметку обновят вместе с дорожным покрытиемФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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На 87 объектах – площади Ленина, улицах Пушкинской, Платонова, Никитинской и ряде других обновили дорожную разметку. Еще на 50 улицах ведутся работы по программе «Развитие транспортной системы» (улицы Ворошилова, Защитников Родины, проспект Труда и другие).

- Всего на нанесение дорожной разметки предусмотрено 115,8 млн рублей. Она появится на 225 улицах города и у объектов социальной сферы. Стоит отметить, что ежегодно увеличиваются объёмы данного вида работ: площадь нанесения разметки в текущем году составит около 160 тыс. квадратных метров (к примеру, в 2018 году – 152 тыс. квадратных метров, в 2017 – 143 тыс.), – подчеркнул Иван Селиверстов, заместитель руководителя управления дорожного хозяйства.

Что касается проекта «Безопасные и качественные автомобильные работы», то после полной замены дорожного покрытия разметка нанесена на 10 улицах: 25 Октября, Донской, Театральной, Феоктистова, Латненской, Ясном проезде и других.

– Замечания и нарушения, выявляемые заказчиком в ходе производства работ или межведомственной комиссией в процессе приемки работ, оперативно устраняются подрядными организациями, – отметил заместитель руководителя управления дорожного хозяйства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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