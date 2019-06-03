Константин Райкин раскритиковал воронежских преподавателей

СЕГОДНЯ 18:10 2019-06-03T18:13:57+03:00

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На Платоновфесте выступает Константин Райкин. Артист приехал с современной версией мольеровского «Дон Жуана». Звезда хвалил фестиваль, хотя признался, что мало знает творчество Платонова.

- Я ощущаю талант Платонова, но не могу сказать, что это мой писатель. Я не знаток его творчества. То, что я читал или видел в кино или театре по его произведениям, чрезвычайно интересно. А фестиваль производит сильное впечатление, по наполненности жанрами, по охвату исполнителей - 17 стран, это грандиозно, - отметил Константин Аркадьевич. - Вообще культура гораздо умнее политики. Тот властитель, кто вкладывает в культуру, тот и остается в вечности, того и поминают добрым словом. Без культуры невозможен никакой прогресс – ни технический, ни финансовый. Это заблуждение, что экономику можно поднять отдельно от культуры. Недостаток культуры проявляется во всем, даже в том, как наша сборная играет в футбол. Это отсутствие силы духа. Сила духа рождается культурой: самые высокие идеалы дает литература, спектакли, музыка. Человек, лишенный культуры, даже с замечательными мышцами, просто «двигалово и забивалово» - оно ничто без силы духа. Хотя футбол вроде совсем далекая область…

Артист признался, что с Воронежем у него связана большая творческая биография, он здесь гастролировали с покойным Романом Козаком со спектаклем «Косметика врага». Да и в его театре работает много выпускников воронежского института искусств.

- Однажды я побывал в Молодежном театре, организованном из выпускников института.И меня он так поразил, что я пригласил в свой театр ощутимую кучку народу – в том числе, Федора Добронравова, Сергея Дорогова, у меня около 12 человек из воронежского института. В те времена - замечательного. Может, дело было в худруке, который руководил их курсом. И вот несколько лет назад я еще раз приехал с огромными надеждами, помня тот выпуск института, который меня приятно удивил. Сейчас он называется академией. Все себе «шапки» повысили, никто не хочет институтом называться… И вот я приехал, был председателем выпускной комиссии и очень расстроился, увидев, что дела намного хуже стали. Пришлось деликатно сказать правду. Ребятки были неважно обучены...

Что рассказывал Райкин о своих студентах, а также о том, как надо ставить классику, читайте в ближайшее время на нашем сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU