2019-06-03T16:14:31+03:00
Происшествия

В Воронеже охранник за зверское избиение мужчины получил условный срок

Законность приговора проверяет прокуратура
Юрий КОЗЛОВ
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Прокуратура выясняет, законно ли охраннику дали условный срок.Прокуратура выясняет, законно ли охраннику дали условный срок.Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области
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В Коминтерновском районном суде вынесли приговор 27-летнему охраннику. По данным следствия, в мае 2018 года он вместе с коллегами по группе быстрого реагирования приехал на сработавшую сигнализацию в закусочную «Оазис» на улице Машиностроителей. Он подошел к посетителю, на которого сотрудница заведения указала как на ведущего себя агрессивно. Без лишних слов охранник несколько раз ударил мужчину резиновой палкой по голове и по телу. Потом вывел свою жертву на улицу и там продолжил избивать. Мужчина при этом не сопротивлялся. В конце концов охранник ударил его ногой в грудь, сломав ребро, повредив правое легкое. У мужчины после этой экзекуции развился правосторонний пневмоторакс, а это уже тяжкий вред здоровью.

Охранника признали виновным по ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека» и ст. 203 УК РФ «Превышение полномочий работником частной охранной организации, при выполнении им своих должностных обязанностей, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан, с применением насилия, с использованием специальных средств и повлекшее тяжкие последствия». Мужчину осудили на 3,5 года условно с испытательным сроком четыре года. Законность приговора проверяют сотрудники прокуратуры Коминтерновского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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