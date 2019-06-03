В Воронеже драка на кухне закончилась смертью

СЕГОДНЯ 11:36 2019-06-03T11:47:14+03:00

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Посиделки на кухне закончились гибелью человека. Произошло это в начале марта в квартире на 9 Января, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

36-летний мужчина пришел в гости к 37-летнему другу. Оба хорошенько выпили. Как водится, мирный разговор под воздействием спиртного перерос в конфликт. 36-летний вскочил и ударил оппонента по лицу. Тот упал, ударившись головой сначала о кухонный гарнитур, затем об пол. После этого мужчина поднял знакомого и посадил на стул, но тут снова рухнул вниз. Тогда напавший скрылся.

Пострадавшего через какое-то время нашли родственники, которые пришли его проведать. Мужчину госпитализировали. В больнице он скончался.

36-летнего задержали, он признал вину в полном объеме. Следователи сообщают, что уголовное дело передано в суд. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU