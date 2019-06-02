2019-06-02T19:45:03+03:00
Авто

Тут вам не Майами: в Воронеже к лету подорожали кабриолеты

Аналитики назвали самый доступный автомобиль с таким типом кузова
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Кто успел купить кабриолет - тот молодец.Кто успел купить кабриолет - тот молодец.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Аналитики портала "Авито Авто" делятся свежими новостями о ценообразовании на рынке подержанных автомобилей Воронежа. И в очередной раз подтверждают выражение "готовь сани летом". К началу жаркого сезона в нашем городе подорожали кабриолеты!

В Воронеже ценник за год поднялся на 3,1%. Средняя цена кабриолета - почти 783 тысячи рублей. В целом по стране планка подскочила на 5,4%. Средняя цена - миллион и 86 тысяч.

Самые распространенные кабриолеты в продаже - автомобили BMW серии 3. Серебро и бронза достается "Мерседесам" SL и SLK. Все это удовольствия недешевые! Однако есть одна отрада. В число кабриолетов аналитики "Авито" упорно включают ретро-внедорожник ГАЗ-69, средняя цена которого - всего 190 тысяч рублей. Возможно, исключительно благодаря наличию этого автомобиля в списке воронежцев по-прежнему можно будет назвать активными пользователями кабриолетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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