Санитарные врачи признали воронежские пляжи готовыми к летнему отдыху
Накануне календарного лета санитарные врачи, по традиции, проверили состояние пляжей и мест отдыха у воды, расположенных на территории области. Сотрудники лаборатории Роспотребнадзора отобрали пробы воды открытых водоемов и песка для исследования их на наличие болезнетворных микроорганизмов, способных вызвать у отдыхающих проблемы со здоровьем.
- Из планируемых к открытию 92-х зон было исследовано 282 пробы воды по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям, - рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Воронежской области. - По результатам лабораторных исследований пробы воды открытых водоемов соответствовали гигиеническим нормативам.
Скорее всего, такие данные связаны с тем, что вода еще довольно прохладная, что, с одной стороны, препятствует размножению микробов и паразитов, а с другой – не привлекает толпы людей, загрязняющих пляжи. В течение сезона специалисты продолжат отслеживать состояние воды и песка.
ИСТОЧНИК KP.RU