2019-05-31T19:41:53+03:00
Звезды

Начинающие музыканты смогут бесплатно послушать Максима Венгерова и Иерусалимский квартет

На Платоновфесте пройдут бесплатные репетиции известных исполнителей
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Воронежцы смогут бесплатно послушать настоящих звезд исполнительского искусства. На Платоновском фестивале пройдут открытые репетиции музыкантов с мировым именем. 10 июня в 10.00 в театре оперы и балета можно послушать Максима Венгерова с симфоническим оркестром Воронежского концертного зала, а 12 июня в 16.00 в филармонии - Иерусалимский квартет. Пригласительные билеты можно забрать в дирекции Платоновского фестиваля (ул. Театральная, 30).

- Открытые репетиции по замыслу и по желанию музыкантов-участников фестиваля предназначены прежде всего для учащихся и преподавателей местных музыкальных учебных заведений: они дают возможность воронежским музыкантам расширять свой профессиональный кругозор, общаться с ведущими исполнителями и совершенствовать свои навыки. Это и является целью образовательной программы фестиваля. Поэтому количество пригласительных билетов для зрителей - не музыкантов ограничено и составляет не более 20% от общего количества, - разъяснили в дирекции Платоновфеста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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