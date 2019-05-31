Всегда бы так: из-за Платоновфеста воронежский общественный транспорт будет ходить до 2 часов ночи
Хорошие новости от городских властей. В связи с проведением Платоновского фестиваля искусств в график работы транспортных предприятий будут внесены изменения. 1, 2 и 7 июня автобусы будут ходить до 2 часов ночи.
Во все выходные дни, приходящиеся на фестиваль (1, 2, 8, 9, 15 и 16 июня) перевозчики обязаны будут обеспечивать выпуск муниципальных маршрутов по графику рабочего дня. Иными словами, автобусов должно быть максимум.
- Обо всех нареканиях в работе транспорта в этот период нужно сообщать в "Центр организации дорожного движения" по телефону 260-51-23 (круглосуточно). Кроме того, здесь же можно узнать о работе конкретного маршрута в конкретное время, - комментируют в городской администрации.
Отметим, что из-за Платоновфеста власти также перенесли ремонт на улице Чернышевского и убрали знаки перекрытий.
ИСТОЧНИК KP.RU