Воронежский «Факел» второй год подряд чудом остается в ФНЛ

СЕГОДНЯ 14:49 2019-05-31T14:49:16+03:00

На этот раз за это надо благодарить ФК «Анжи» и «Сахалин»

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В четверг, 30 мая, завершился срок подачи апелляций на неполучение лицензий для участия в сезоне 2019-2020 годов в ФНЛ. Стало очевидно, что «Факел», как и год назад, все-таки сохранил место в Футбольной национальной л иге.

Дело в том, что команда «Анжи» из Махачкалы, чудом закончившая сезон в Премьер-лиге, не нашла денег даже даже для того, чтобы стартовать дивизионом ниже. В итоге клуб из Дагестана, в котором еще недавно сверкали всеми гранями своего таланта звезды Это'О и Виллиан, в будущем сезоне будет играть в лучшем случае во второй лиге.

А вот клуб «Сахалин» из Южно-Сахалинска даже не стал подавать документы для участия в ФНЛ. Второй год подряд. В первый раз команда из Дальнего Востока не пошла на повышение в классе, когда ею руководил нынешний главный тренер «Факела» Сергей Булатов.

Таким образом, в ФНЛ остались калининградская «Балтика» и воронежский «Факел». Вылетели только «Сибирь» из Новосибирска, «Тюмень» и дубль питерского «Зенита». Их место, а также вакансию, образовавшуюся из-за финансового краха «Анжи», заняли некогда знаменитое московское «Торпедо», «Текстильщик» (Иваново), «Нефтехимик» (Нижнекамск) и ФК «Чайка» (село Песчанокопское Ростовской области). Последний клуб замешан в громком скандале по поводу матча с новороссийским «Черноморцем», который глава РФС Александр Дюков назвал «имеющим признаки договорного».

Напомним, в прошлом сезоне «Факел» ухитрился остаться в ФНЛ, заняв последнее, 20 место.

ИСТОЧНИК KP.RU