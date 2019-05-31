2019-05-31T14:03:12+03:00
Общество

В Воронеже могут возродить трамвай

А вот возможность создания метро все больше уходит в область фантастики
Яков СТРОГОВ
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Один билет из прошлых лет, один билет я сохранил случайно.Один билет из прошлых лет, один билет я сохранил случайно.Фото: Юрий КОЗЛОВ
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На архитектурном форуме «Зодчество VRN», который открылся в пятницу, 31 мая, выдвинули идею возрождения воронежского трамвая. Ну, казалось бы, очередная говорильня. Однако озвучил идею человек весьма авторитетный - руководитель архитектурно-планировочного объединения территориального развития института Генплана Москвы Александр Котенков. Именно этой организации поручили разработку Генплана Воронежа на 2021-2041 годы.

Так вот, Александр Котенков сказал, что идея постройки метро в Воронеже экономически необоснованна. По его мнению, подземка или легкорельсовый транспорт окупили бы себя лишь в том случае, если бы обслуживали в сутки 500 тысяч человек. Очевидно, что вагоны ходили бы только на отдельных участках города, и у такого числа народа просто не было бы потребности садиться на «железку».

В то же время Котенков призвал восстановить линии воронежского трамвая. Тем более, что кое-где что-то еще от них сохранилось. Весьма немного, надо признать. На Московском проспекте, к примеру, и следа от рельсов не осталось, так же как на улице Кольцовской, а вот, скажем на Беговой кое-что еще есть.

Москвич все-таки не витает в облаках и понимает, что для возрождения трамвая нужна тщательная работа. В частности, нужно избежать возникновения пробок на новых старых маршрутах этого позабытого воронежцами экологически чистого вида транспорта. В перспективе Котенков не исключает, что трамвай не просто вернут в прежнем виде, но еще и сделают скоростным.

Напомним, трамвайные линии в Воронеже демонтировали в 2009 году, чтобы разгрузить город от пробок. С тех пор активисты не устают напоминать властям, как они были неправы и что все равно этот вид транспорта в столицу Черноземья вернется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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