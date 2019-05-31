Развлечения левого берега Воронежа: в машину вонзили топор
Кто-то так отомстил недругу на улице Старых Большевиков
Топор в машине сильно ранит чувства ее владельца.Фото: "Мой и твой Воронеж".
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В четверг, 30 мая, в паблике «Мой и твой Воронеж» появилось фото машины, в которой торчал топор. Судя по подписи, какой-то хулиган орудовал на улице Старых Большевиков в Левобережном районе, что находится во дворах недалеко от Минской и Серафимовича.
Причины поступка в комментариях, в основном, рассматривают три. Первая и основная – личная месть. Вторая – «наказание» за неправильную парковку. И третья, самая невероятная, которую озвучил один из пользователей – безбашенная удаль молодецкая. Мужчина уверяет, что как-то раз сам на спор воткнул топор в крышу авто, когда врезал люк.
ИСТОЧНИК KP.RU