2019-05-31T08:31:44+03:00
Общество

Развлечения левого берега Воронежа: в машину вонзили топор

Кто-то так отомстил недругу на улице Старых Большевиков
Яков СТРОГОВ
Поделиться:
Топор в машине сильно ранит чувства ее владельца.Топор в машине сильно ранит чувства ее владельца.Фото: "Мой и твой Воронеж".
Изменить размер текста:

В четверг, 30 мая, в паблике «Мой и твой Воронеж» появилось фото машины, в которой торчал топор. Судя по подписи, какой-то хулиган орудовал на улице Старых Большевиков в Левобережном районе, что находится во дворах недалеко от Минской и Серафимовича.

Причины поступка в комментариях, в основном, рассматривают три. Первая и основная – личная месть. Вторая – «наказание» за неправильную парковку. И третья, самая невероятная, которую озвучил один из пользователей – безбашенная удаль молодецкая. Мужчина уверяет, что как-то раз сам на спор воткнул топор в крышу авто, когда врезал люк.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронежской области пропал мужчина, нуждающийся в помощи врачей
В Воронежской области после столкновения «Лады» с трактором погибла женщина
В Воронеже в выходные северный ветер принесет грозы и небольшое похолодание
В утреннем ДТП в Воронежской области погибли два водителя
В Воронежской области «Лада» врезалась в трактор: есть пострадавший
В Воронеже обломившаяся ветка чудом не убила маму с коляской
Ранним утром в Воронежской области врезались друг в друга три грузовика: есть раненый
В Воронеже пройдет театральный парад в честь Года театра
В Воронеже вручили Исаевскую премию
В Воронеже разрешили купаться только на четырех пляжах
В Воронежской области полицейские спасли водителя, у которого в дороге случился инсульт
В Воронеже маршрутка столкнулась с двумя иномарками
Под Воронежем товарняк насмерть сбил парня
В Воронеже пройдет инклюзивный фестиваль «В кругу друзей»
Памяти артиста: в Воронежском драмтеатре отметили 65-летие Валерия Потанина
В Воронеже грабитель средь бела дня сорвал с прохожей цепочку
В Воронеже с 1 июля подорожает услуга канализации
Воронежский водоканал предложил экспертную помощь для устранения отвратительных запахов
Под Воронежем умер рабочий, упавший с фонарного столба
Воронежцам расскажут и покажут, как организовать раздельный сбор мусора во дворе
90-е возвращаются: воронежцы подрались "стенка на стенку"
Воронежцев приглашают пробежать за трезвый образ жизни
На обустройство и подсветку фасада Воронежского концертного зала выделяют до 81 млн рублей
Житель Воронежской области за удар о стену собутыльника проведет 10 месяцев в колонии и заплатит 700 тыс рублей
Предприятия, задушившие вонью Воронеж, вызвали на совещание в правительство области