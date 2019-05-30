2019-05-30T16:41:40+03:00
Общество

В Воронеже с 1 июля подорожает услуга канализации

Водоканал выравнивает разницу платежей между правым и левым берегом
Елена ФЕДЯШЕВА
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Услуга в среднем будет дорожать на 50 рублей с семьи каждый годУслуга в среднем будет дорожать на 50 рублей с семьи каждый годФото: из архива «КП»
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С 1 июля для жителей правого берега на 11% подрастет тариф на водоотведение. Теперь кубометр канализации будет обходиться для них 16,55 рублей вместо 14,9. Для жителей левого берега подорожание составит 5,9%: с 22, 01 до 23,33 рубля.

С чем связана такая разница?

- Разница тарифов между левым и правым берегом в Воронеже уже много лет является предметом обсуждений на разных уровнях, - рассказали в пресс-службе «РВК-Воронеж». - При формировании инвестиционной программы предприятия эта ситуация была учтена, и комплексного решения проблем всего города принято решение к 2025 году привести размер тарифа к единому.

Повышение тарифа также объяснили необходимостью модернизации городской системы водоотведения в целом.

- В связи с этим в инвестпрограмме предприятия предусмотрено плавное повышение тарифов с постепенным доведением тарифа правого берега до уровня тарифа левого берега, - пояснили в водоканале. - Увеличение платы за услуги водоотведения составит в среднем 50-70 рублей на семью в год. Размер повышения согласован с Управлением по регулированию тарифов Воронежской области.

Ежегодное подорожание услуги в среднем на 2,5 рубля, по заверению администрации предприятия, позволит провести целый ряд мероприятий по реновации системы водоотведения города: завершить реконструкцию главного левобережного коллектора и восстановить наиболее проблемные участки коллектора, проходящего по ул. Землячки. Также планируется обновление оборудования канализационно-насосных станций, перекладка трубопроводов, продолжение модернизации Правобережных очистных сооружений. Общий объем инвестпрограммы на ближайшие 6 лет составит более 4 млрд рублей, 75% этой суммы будет направлено на систему водоотведения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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