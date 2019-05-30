Под Воронежем умер рабочий, упавший с фонарного столба
Что стало причиной смерти, выясняют эксперты
Изменить размер текста:
Снова несчастный случай на производстве? ЧП произошло вечером 29 мая в селе Горки в Новоусманском районе Воронежской области. Около 21.00 рабочий, устанавливавший фонарь на столб, упал с 8-метровой высоты и умер. Наступила ли смерть после удара током или по другим причинам, выясняют следователи.
- По факту смерти мужчины проводится проверка. Следователи осмотрели место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти, - сообщили в региональном следственном управлении СК России.
ИСТОЧНИК KP.RU