2019-05-30T15:36:55+03:00
Происшествия

Под Воронежем умер рабочий, упавший с фонарного столба

Что стало причиной смерти, выясняют эксперты
Ярослав ИВАНОВ
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Снова несчастный случай на производстве? ЧП произошло вечером 29 мая в селе Горки в Новоусманском районе Воронежской области. Около 21.00 рабочий, устанавливавший фонарь на столб, упал с 8-метровой высоты и умер. Наступила ли смерть после удара током или по другим причинам, выясняют следователи.

- По факту смерти мужчины проводится проверка. Следователи осмотрели место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти, - сообщили в региональном следственном управлении СК России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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