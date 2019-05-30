2019-05-30T15:18:55+03:00
Общество

Воронежцам расскажут и покажут, как организовать раздельный сбор мусора во дворе

5 июня пройдет экологический фестиваль «Экоград»
Елена ФЕДЯШЕВА
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Фото с сайта департамента природных ресурсов и экологии областиФото с сайта департамента природных ресурсов и экологии области
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В среду, 5 июня, когда отмечается Всемирный день защиты окружающей среды в Воронеже на базе Сити-Парка «Град» пройдет масштабный экологический фестиваль.

В 2019 году его программа будет посвящена участию Воронежской области в реализации национального проекта «Экология». Здесь также наградят победителей областного конкурса на соискание премии правительства Воронежской области в области экологии и природопользования.

Гостям представят современные технологии обезвреживания и утилизации отходов, желающие смогут поучаствовать в интерактивных и игровых программах «Отходы - новые подходы», «Сколько лет живут отходы» и «Разделяй».

В рамках Всероссийского проекта «Экодвор», желающие смогут узнать, как организовать в своем дворе раздельный сбор отходов.

В рамках фестиваля пройдут лекции и беседы по проблемам переработки вторичного сырья, мастер-классы по «Второй жизни вещей», Воронежский и Хоперский заповедник, Воронежский зоопарк с помощью выставок расскажут гостям о сохранении биоразнообразия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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