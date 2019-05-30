День пребывания воронежского школьника в летнем лагере обойдется в 1126 рублей

СЕГОДНЯ 08:13 2019-05-30T08:13:57+03:00

Это на 80 рублей дороже, чем год назад

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Мэрия Воронежа заявила о готовности семи муниципальных лагерей к приему школьников на отдых. Директор Центра детского отдыха «Перемена» Сергей Лоскутов рассказал, что во время летних каникул будет организована работа в рамках как 21-дневных, так и 10-дневных смен.

Всего планируется 27 заездов, еще четыре будут организованы дополнительно, по заявительному принципу. Пять лагерей откроются с 12 июня, «Кировец» и «Голубой экран», которые работают круглый гол, примут школьников уже 1 июня.

По сравнению с прошлым годом стоимость одного дня пребывания в ДОЛ подорожала на 80 рублей (1126 рублей). Сегодня цена путевки на 21 день составляет 23650 и включает в себя стоимость проживания, круглосуточного присмотра, 5-разового питания, медицинского сопровождения, охраны и организации досуговой деятельности.

Будет задействовано порядка 1000 штатных единиц педагогического персонала. Как и прежде, в каждом отряде в круглосуточном режиме будут работать квалифицированные воспитатели из школ и детских садов города, вожатые - студенты воронежских вузов, проходящие педагогическую практику. По опыту прошлых лет мы принимаем на работу школьников, получающих опыт профориентации в качестве помощников вожатых, – добавил Сергей Лоскутов.

ИСТОЧНИК KP.RU