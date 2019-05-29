В Центральном парке воронежцы смогут получить юридическую консультацию по вопросам недвижимости

СЕГОДНЯ 20:50 2019-05-29T20:50:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Управление Росреестра по Воронежской области и региональное отделение Пенсионного фонда России приглашает детей и их родителей на праздник, посвященный Международному дню защиты детей.

31 мая в Центральном парке с 11:00 до 13:00 будут организованы игры и конкурсы для детей, а для родителей – специалисты проведут бесплатные консультации. Сотрудники Управления окажут юридическую помощь по вопросам учета и регистрации объектов недвижимости жилого назначения и земельных участков, и оформления документов, связанных с договорами долевого участия в строительстве, в том числе с привлечением средств материнского капитала. Специалисты Пенсионного фонда расскажут о порядке получения сертификатов и направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий.

ИСТОЧНИК KP.RU