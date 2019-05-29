В колонию-поселение отправили жителя Воронежской области, трижды садившегося пьяным за руль

СЕГОДНЯ 19:12 2019-05-29T19:12:15+03:00

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51-летнего жителя Аннинского района признали виновным по статье 264.1 УК РФ (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения). В марте 2019 года этот мужчина не побоялся пьяным сесть за руль своего автомобиля «Ниссан Алмера». Правда, вскоре его остановили сотрудники ГИБДД.

- При его освидетельствовании установлено состояние алкогольного опьянения, - подтвердили в пресс-службе областной прокуратуры.

С учетом того, что ранее этот же мужчина был дважды судим за аналогичные преступления, его отправили на 6 месяцев в колонию-поселение.

ИСТОЧНИК KP.RU