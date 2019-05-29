Продавщица из Воронежской области нашла сумку с 300 тысячами рублей

СЕГОДНЯ 17:06 2019-05-29T17:09:09+03:00

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56-летний житель Тулы отправился на юг на своем автомобиле. Ранним утром 28 мая он остановился в селе Лосево Павловского района. Мужчина зашел в придорожный павильон за покупками, а затем продолжил путь.

Только в Ростовской области водитель обнаружил, что у него пропала сумка с документами и деньгами. Он вспомнил, что мог оставить борсетку в торговом павильоне в селе Лосево. Но, вернувшись назад, он так ничего и не нашел. Пришлось обращаться за помощью к полицейским. Ведь в сумке было 300 тысяч рублей!

Полицейские изучили записи с видеокамер. Действительно, житель Тулы оставил сумку на торговой стойке и ушел. Какой-то посетитель, обнаружив ее, передал продавцу, которая и унесла борсетку в подсобное помещение. Через некоторое время девушка вышла на улицу с сумкой в руках, а зашла обратно уже без нее.

20-летняя продавщица призналась, что из любопытства решила изучить содержимое чужой сумки. Обнаружив 300 тысяч рублей, она просто не смогла справиться с искушением. Деньги она переложила в свою сумочку, а борсетку с документами выбросила в уличный мусорный контейнер. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража» - а это до 6 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU