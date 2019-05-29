Для поддержки талантливых детей в Воронеже прошел благотворительный спектакль «Ревизор»

СЕГОДНЯ 16:18 2019-05-29T16:18:01+03:00

Уже четвертый раз бизнесмены и топ-менеджеры вышли на сцену, чтобы помочь одаренным ребятам

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28 мая на сцене Воронежского концертного зала состоялась премьера благотворительного спектакля «Ревизор». В этот вечер зрители услышали всем знакомые диалоги гоголевской комедии. И увидели персонажей, чьи имена давно стали нарицательными, в современных образах. Например, совещание чиновников проходило по селектору, а в доме городничего был тренажерный зал.

На протяжении уже четырех лет воронежские бизнесмены и топ-менеджеры выходят на сцену в качестве актеров, чтобы поддержать одаренных детей столицы Черноземья. Проект «ЗнаменитостиДетям.РФ» с 2011 года помогает талантливым детям, с 2015-го - стал федеральным.

Программа помогла уже 111 детям из Воронежа. Им подарили: спортивную экипировку, электронное пианино, профессиональную аудио-систему, балалайку, клинки для электрических рапир, сертификаты на приобретение ноутбука и электронной книги, а также сертификаты на участие в конкурсах и фестивалях.

ИСТОЧНИК KP.RU