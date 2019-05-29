2019-05-29T16:02:05+03:00
Происшествия

В Воронеже осудили виновника массового ДТП, в котором пострадали восемь человек и один погиб

Мужчина сел за руль пьяным
Виктор ПАВЛОВ
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Фото с места ДТП.Фото с места ДТП.Фото: Елена ФЕДЯШЕВА
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3 года в колонии-поселении. Такое наказание получил 34-летний житель Воронежа, совершивший массовое ДТП в пьяном виде. Решение озвучил Ленинский районный суд.

В прошлом году мужчина сел за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения (в его крови позже нашли 1,475 промилле). На улице 20-летия Октября он превысил скорость в протаранил машину, которая шла в попутном направлении. После этого автомобили отбросило на встречную полосу. Там произошло столкновение еще с тремя машинами.

- В результате ДТП пострадали восемь человек, в том числе трое несовершеннолетних, - говорят в ГУ МВД по Воронежской области. - Один человек погиб.

Массовое ДТП в Воронеже.Елена ФЕДЯШЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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