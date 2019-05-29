Пенсионерка, которую нашли мертвой в воронежском водохранилище, приходила в это место купаться

СЕГОДНЯ 13:49 2019-05-29T14:18:04+03:00

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63-летнюю женщину, пропавшую в районе лесного массива "Чижовская дача", нашли мертвой. Об этом сообщили в поисковом отряде "Черноземье".

Тело обнаружили в воронежском водохранилище. Знакомые пенсионерки рассказывают, что она часто приходила в это место купаться. В СУ СК РФ по Воронежской области отмечают, что видимых следов насильственной смерти на теле нет.

Женщина ушла из Воронежского областного геронтологического центра, что на улице Днепровской, утром 27 мая. В тот же день волонтеры проводили поиски совместно с сотрудниками МЧС. Был осмотрен лесной массив "Чижовская дача", берег водохранилища и окрестности дома престарелых. Тело нашли вечером 28 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU