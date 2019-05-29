Собутыльник до смерти избил женщину в Воронежской области

СЕГОДНЯ 13:42 2019-05-29T13:42:17+03:00

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Поздним вечером 27 мая жительница Кантемировки вызвала правоохранителей. В ее квартире находилось бездыханное тело 48-летней знакомой. Судмедэксперты сообщили, что смерть наступила после травмы головы.

Как сообщают в СУ СКР по Воронежской области, следователи возбудили дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего". Позднее удалось восстановить картину событий.

В тот вечер в гостях были подруга и знакомый - 32-летний мужчина. Троица пила спиртное. Вскоре хозяйка ушла спать, а гости продолжили вечеринку. В какой-то момент между ними началась ссора. Мужчина избил собутыльницу и лег спать.

Подозреваемого задержали. Он уже был судим за имущественные преступления. Теперь ему грозит до пятнадцати лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU