2019-05-29T11:53:41+03:00
Происшествия

В воронежском водохранилище едва не утонул 33-летний мужчина

Горожанин был сильно пьян
Анна ГРЕБЕНКИНА
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В воронежском водохранилище едва не погиб мужчина. О том, что в районе Адмиралтейской площади тонет человек, в систему-112 сообщили очевидцы 28 мая в 23.42. Спасатели прибыли на место, достали из воды 33-летнего горожанина и передали медикам. Как уточнили в управлении по делам ГО ЧС администрации Воронежа, находившийся в водохранилище был сильно пьян.

Поэтому городская служба спасения напоминает: купание в нетрезвом виде и в не оборудованных для этого местах - главные причины гибели людей на воде. Купальный сезон в Воронеже стартует 1 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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