В Воронеже лыжную спортшколу № 12 передали из городской в областную собственность

СЕГОДНЯ 11:46 2019-05-29T11:50:46+03:00

На "Лыжне России" передача в областную собственность вряд ли повлияет, а вот как теперь будет развиваться спортшкола, не ясно. Фото: из архива «КП»

Мэр города Вадим Кстенин полагает, что это позволит привлечь дополнительные деньги, но на этот счет есть и другое мнение

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Во вторник, 28 мая, депутаты городской Думы большинством голосов приняли решение о передачу СДЮСШОР № 12, базирующейся на «Олимпике», из городской в областную собственность. Причины этого решения пояснил мэр Воронежа Вадим Кстенин:

- Имущественный комплекс спортшколы относится к муниципальной собственности, а территория парка «Олимпик», где она располагается, является федеральной собственностью. Поэтому муниципалитет не имеет возможностей для комплексного развития и парка, и самого учреждения. Поэтому было принято решение о его передаче в госсобственность. Школа продолжит работать в штатном режиме и получит региональное финансирование, а также больше шансов на привлечение федеральных средств для улучшения материально-технической базы. Нет никаких сомнений, что мы сможем проводить там все запланированные городские мероприятия.

А вот у бывшего директора спортшколы № 12 Николая Баркалова на этот счет другое мнение:

- Это закономерный итог возни возле нашей школы, которая велась последнее время. В октябре 2018 года мне открытым текстом предложили отдать имущество СДЮСШОР. Я этого не стал делать и положил на стол заявление об уходе. Очень подозреваю, что нынешнее руководство спорткомплекса после подписания под диктовку влиятельных людей нужных бумаг уйдет назад заниматься спортивным ориентированием. Знаю, что нервируют специалистов: говорят, что в новом штатном расписании не будет той должности, этой… В итоге кризис в воронежских лыжах, где у нас на всю область только Дарья Рогозина относительно конкурентноспособна, и то только на российском уровне, будет только углубляться. Представьте, раньше школа была фактически хозяином на «Олимпике», а теперь вынуждена будет решать вопрос об аренде. А кончатся деньги или у нового владельца изменятся планы – тогда что, давай, дети, до свидания?

К слову, вокруг Центрального стадиона профсоюзов развертывается похожая ситуация, пока еще не перешедшая в финальную стадию. Его тоже хотят забрать в областную собственность. Пока профсоюзы на это не соглашаются, а региональные власти соответственно из-за этого не собираются помогать в реконструкции поля и трибун. Сложилась патовая ситуация. Впрочем, судя по тому, какую роль в нашей жизни сейчас играют профсоюзы, вопрос передачи в областную собственность – только дело времени. Что после этого будет со стадионом, пока непонятно.

ИСТОЧНИК KP.RU