28-летняя девушка упала с крыши воронежской десятиэтажки
Следователи выясняют обстоятельства трагедии
Девушка погибла при падении.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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28 мая около одной из многоэтажек на улице Красных Зорь нашли тело 28-летней девушки. Как рассказывают очевидцы, она упала с крыши десятиэтажного дома. Девушка скончалась на месте от полученных травм. На место сразу же вызывали правоохранителей.
В СУ СК РФ по Воронежской области сообщают:
- Следователями проводится доследственная проверка. Проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрошены свидетели. Выполняется весь комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU