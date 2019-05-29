2019-05-29T11:35:54+03:00
Происшествия

28-летняя девушка упала с крыши воронежской десятиэтажки

Следователи выясняют обстоятельства трагедии
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Девушка погибла при падении.Девушка погибла при падении.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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28 мая около одной из многоэтажек на улице Красных Зорь нашли тело 28-летней девушки. Как рассказывают очевидцы, она упала с крыши десятиэтажного дома. Девушка скончалась на месте от полученных травм. На место сразу же вызывали правоохранителей.

В СУ СК РФ по Воронежской области сообщают:

- Следователями проводится доследственная проверка. Проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрошены свидетели. Выполняется весь комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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