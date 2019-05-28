В Воронеже снос и реконструкцию ветхого жилья будут организовывать по-новому

СЕГОДНЯ 19:43 2019-05-28T19:43:00+03:00

Городские депутаты приняли решение сделать участки менее крупными и более привлекательными для инвесторов

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Во вторник, 28 мая, на заседании Воронежской городской Думы депутаты обсудили реализацию программы сноса и реконструкции ветхого жилья. Слуги народа отметили, что активно работы ведутся пока только на семи-восьми участках из 29. Причину таких медленных темпов озвучил депутат Иван Кандыбин:

- Застройщику сложно взять на себя большое бремя по переселению граждан из аварийного жилья.

Судя по количеству возводимых в Воронеже домов, о финансовом кризисе в строительной отрасли вроде бы говорить не приходится. Но депутату, наверное, виднее.

В итоге количество территорий, где нужно сносить или реконструировать жилье, еще больше раздробят и увеличат до 35. По мнению депутатов, это ускорит расселение и снос 351,7 тыс. кв.м. ветхого и аварийного жилья и строительство около 2,5 млн. кв.м. новых домов.

Сейчас ветхие и аварийные дома в Воронеже занимают площадь около 189,89 га. Это, в основном, кварталы на улицах Ленинградской и 9 Января, на переулке Отличников, Московском проспекте и проспекте Труда.

ИСТОЧНИК KP.RU