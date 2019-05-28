В Воронеже на пожаре задохнулись насмерть инвалид и его собака

СЕГОДНЯ 18:49 2019-05-28T18:49:42+03:00

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Во вторник, 28 мая, около двух часов дня загорелась квартира на втором этаже дома № 8 по улице Цимлянской. В МЧС о пожаре сообщили в 14.12. На место ЧП выехали 13 человек на четырех машинах. Огонь потушили в 14.42. Пламя повредило комнату 3х4 метра, балкон 3х1 метр. Но самое ужасное – погиб человек.

Как рассказала в соцсети Валерия Смольянинова, в квартире жил 71-летний парализованный мужчина с собакой. За ним ухаживала женщина, но в момент возникновения пожара она была на работе. Мужчина и собака задохнулись дымом.

По предварительным данным, квартира загорелась из-за короткого замыкания электропроводки.

ИСТОЧНИК KP.RU