В Воронеже пенсионерка ушла из Дома престарелых и пропала

СЕГОДНЯ 11:54 2019-05-28T11:54:55+03:00

Посмотрите, быть может, вы видели эту женщину?

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Волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье» просят воронежцев помочь в поиске 63-летней Татьяны Петровой. Утром 27 мая пенсионерка ушла из Воронежского областного геронтологического центра, который располагается в Днепровском переулке. Пожилая женщина взяла с собой медицинский полис, так как в этот день собиралась на прием к стоматологу. Однако до поликлиники на улице Челюскинцев она так и не добралась.

Татьяна Владимировна никогда раньше не исчезала, более того, оно охотно рассказывали в Доме инвалидов и престарелых куда уходи и на какое время. Однако с тех пор женщина ни с кем не связывалась.

Рост Татьяны Петровой - 159 см, у нее худое телосложение, седые волосы, стрижка каре с челкой. Татьяна Владимировна носит очки.

Если у вас есть какая-либо информация о том, где может находиться пожилая женщина, позвоните по номерам 8(960)131-97-08, 112 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU