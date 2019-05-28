В Воронеже пенсионерка ушла из Дома престарелых и пропала
Волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье» просят воронежцев помочь в поиске 63-летней Татьяны Петровой. Утром 27 мая пенсионерка ушла из Воронежского областного геронтологического центра, который располагается в Днепровском переулке. Пожилая женщина взяла с собой медицинский полис, так как в этот день собиралась на прием к стоматологу. Однако до поликлиники на улице Челюскинцев она так и не добралась.
Татьяна Владимировна никогда раньше не исчезала, более того, оно охотно рассказывали в Доме инвалидов и престарелых куда уходи и на какое время. Однако с тех пор женщина ни с кем не связывалась.
Рост Татьяны Петровой - 159 см, у нее худое телосложение, седые волосы, стрижка каре с челкой. Татьяна Владимировна носит очки.
Если у вас есть какая-либо информация о том, где может находиться пожилая женщина, позвоните по номерам 8(960)131-97-08, 112 или 02.
ИСТОЧНИК KP.RU