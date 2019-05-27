2019-05-27T16:04:00+03:00
Общество

В Воронеже открыли мойку для собак

В принципе в ней можно искупать и хомяков, и кошек
Ярослав ИВАНОВ
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25 мая в столице Черноземья открыли первую в стране мойку самообслуживания для животных. Это большой закрытый павильон, в котором есть специальная лестница, душевая с креплением для поводка, приспособления для подачи зоошампуня и антипаразитарного шампуня, фен для просушки шерсти.

В принципе, в душевой можно помыть любого питомца - от маленького хомяка до огромного алабая. Тариф составляет 30 рублей в минуту. Стоимость одной минуты мойка обещает перечислять на благотворительность - в Фонд помощи бездомным животным «Право на жизнь».

ИСТОЧНИК KP.RU

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