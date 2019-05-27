В ГИБДД рассказали, чем закончились "сплошные" проверки в Воронеже

СЕГОДНЯ 14:18 2019-05-27T14:38:34+03:00

Останавливали не только автомобили, которые вызвали подозрение. Останавливали вообще всех. Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

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В минувшие выходные в Воронеже прошло профилактическое мероприятие ГИБДД, включающее "сплошные" автомобилистов. На определенных участках останавливали вообще все транспортные средства.

Как рассказали в ГУ МВД по Воронежской области, в ночь с 24 на 25 мая задержали 39 водителей, сидевших за рулем в нетрезвом виде. За непристегнутый ремень безопасности получили штрафы 68 граждан, за нарушение правил перевозки детей - 32. Неожиданно много встретилось водителей, которые заклеивали номера специальными пленками или просто закидывали грязью. Таких нарушений зафиксировано 39.

- Забыли о том, что если им удалось «обмануть» прибор, то инспектора обмануть невозможно, - отмечают в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU