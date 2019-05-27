Под Воронежем мотоциклист погиб, врезавшись в «пятерку» на обочине

СЕГОДНЯ 10:38 2019-05-27T10:38:39+03:00

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Авария случилась 26 мая около 16.30 часов в Семилукском районе на 7,4 км автодороги «с. Нижняя Ведуга - с. Старая Ольшанка». По предварительным данным, водитель мотоцикла «Ява», 35-летний местный житель, двигался со стороны села Нижняя Ведуга по направлению села Старая Ольшанка. В какой-то момент мужчина не справился с управлением и врезался в «пятерку», которая стояла на правой обочине. «ВАЗом» управлял 62-летний местный житель.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области, в результате столкновения мотоциклист скончался на месте, до приезда скорой помощи. Полицейские начали проверку, сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия.

Всего за сутки в регионе зарегистрировали 87 ДТП, из них в областном центре - 55, на федеральных трассах - пять, в районах области - 27. В пяти авариях травмы различной степени тяжести получили шесть человек, один - погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU