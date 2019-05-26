2019-05-26T17:42:44+03:00
Общество

На этой неделе в Воронеж придет лето

Температура превысит +25
Елена ФЕДЯШЕВА
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Лето придет в Воронеж по календарюЛето придет в Воронеж по календарюФото: Елена ФЕДЯШЕВА
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Согласно прогнозам синоптиков, серия дождей и гроз прекратится в понедельник. 27 мая ожидается небольшие осадки, днем столбики термометров покажут +22. Начиная со вторника, характер погоды изменится в сторону потепления. Станет ясно, осадки прекратятся и воздух стремительно прогреется до летних температур.

Так, во вторник, 28 мая ожидается +25, а в среду уже +27! Самым знойным обещает стать суббота, когда наступит календарное лето. В этот день прогноз сулит аж +29.

ИСТОЧНИК KP.RU

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