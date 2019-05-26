В Воронеже мошенники обманули девушку, продававшую автомобиль
Лже-покупатель украл с ее карты 32 тысячи рублей
Мошенники за сутки обманули четверых воронежцевФото: из архива «КП»
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За минувшие сутки четыре жителя Воронежской области обратились в полицию по поводу мошенничества.
23-летняя жительница Воронежа разместила в интернете сообщение о продаже машины. Вскоре ей позвонил мужчина, который заинтересовался автомобилем и предложил перевести на карту продавца задаток. Обманом злоумышленник выудил у девушки данные карты и похитил с нее 32 тысячи рублей.
Сейчас поисками мошенников занимаются сотрудники полиции. По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье «мошенничество».
ИСТОЧНИК KP.RU