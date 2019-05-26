2019-05-26T15:56:25+03:00
Происшествия

В Воронеже мошенники обманули девушку, продававшую автомобиль

Лже-покупатель украл с ее карты 32 тысячи рублей
Елена ФЕДЯШЕВА
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Мошенники за сутки обманули четверых воронежцевМошенники за сутки обманули четверых воронежцевФото: из архива «КП»
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За минувшие сутки четыре жителя Воронежской области обратились в полицию по поводу мошенничества.

23-летняя жительница Воронежа разместила в интернете сообщение о продаже машины. Вскоре ей позвонил мужчина, который заинтересовался автомобилем и предложил перевести на карту продавца задаток. Обманом злоумышленник выудил у девушки данные карты и похитил с нее 32 тысячи рублей.

Сейчас поисками мошенников занимаются сотрудники полиции. По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье «мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU

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