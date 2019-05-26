Воронежцам рассказали, как не потерять своего ребенка

СЕГОДНЯ 13:38 2019-05-26T13:38:11+03:00

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В субботу, 25 мая, в парке «Алые паруса» в День пропавших детей воронежский отряд «Лиза Алерт» провел мероприятие для ребят и их родителей. Гостям рассказали об историях поиска, дали практические рекомендации и рассказали о правилах безопасности, а также показали познавательный фильм.

- Накопленный за восемь с половиной лет опыт позволил разработать множество эффективных методик поиска, правила безопасности для детей, рекомендации для родителей, - рассказали поисковики. - И мы, конечно же, бросаем все силы на поиск детей. В 2017 году мы приняли 1930 заявок на поиск детей, в 2018 году их поступило уже 3266, а в 2019 году за первые четыре месяца уже 1211 заявок. Рост количества заявок связан с тем, что о нас больше узнают и чаще обращаются за помощью в «Лиза Алерт», и мы надеемся прийти к ситуации, когда все заявки детских пропаж будут быстро попадать к нам.

Поисковики напомнили, что в вопросах поиска малышей действовать надо немедленно. В 75% случаев есть только три часа, чтобы ребенок не попал в беду. Поэтому обращаться за помощью в случае пропажи нужно немедленно.

ИСТОЧНИК KP.RU