В Воронежской области вор-домушник польстился на одежду и ковер

СЕГОДНЯ 12:32 2019-05-26T12:32:27+03:00

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54-летнего жителя Острогожского района подозревают в краже из дома в селе Коротояк. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области, пользуясь отсутствием владельца, злоумышленник проник в дом со стороны огорода, открыв задвижку. Снял со стены ковер, взял куртку и новые ботинки и скрылся.

Обнаружив пропажу вещей, 49-летний владелец дома обратился в полицию. Полицейские собрали улики, обнаружили в помещении отпечатки пальцев подозреваемого и следы его обуви.

Во время обыска в доме подозреваемого были обнаружены похищенные вещи. Сейчас мужчину поместили в изолятор временного содержания. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «кража».

Подозреваемому грозит до шести лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU