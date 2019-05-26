Воронежец продал чужих шин на три миллиона

СЕГОДНЯ 11:19 2019-05-26T11:19:13+03:00

Подозреваемый может попасть за решетку на 10 лет Фото: из архива «КП»

Изменить размер текста: A A

В Воронеже полицейские установили причастность 38-летнего местного жителя к совершению мошенничества в особо крупном размере.

По версии следствия, в период с января 2015 по сентябрь 2017 года, он по договору с владельцем реализовывал автомобильные шины. Договоренность была такова, что деньги продавец должен был отдавать после продажи товара. Торговля шла хорошо, подозреваемый успешно подавал товар, но скрывал это от владельца, присваивая выручку себе.

Когда хозяин наведывался с ревизией, злоумышленник демонстрировал ему шины, взятые «на прокат» у коллег.

Ущерб от действий подозреваемого составил больше трех миллионов. Отдел по расследованию преступлений на территории Северного микрорайона СУ УМВД по Воронежу возбудил уголовное дело по статье «мошенничество».

- В рамках расследования назначен ряд исследований, в том числе товароведческая и почерковедческая экспертизы, проведена независимая инвентаризационная проверка, по результатам которых установлена причастность подозреваемого к совершению мошеннических действий, - рассказали в пресс-службе полиции Воронежской области.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU